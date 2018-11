Economisch beeld in november onveranderd

Gepubliceerd op | Views: 170

DEN HAAG (AFN) - Het conjunctuurbeeld is in november nagenoeg hetzelfde als in de drie voorgaande maanden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De zogeheten conjunctuurklok, een hulpmiddel van het statistiekbureau voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur, ligt ruim boven het langjarig gemiddelde.

In de conjunctuurklok van het statistiekbureau komt bijna alle economische informatie samen die het statistiekbureau in de afgelopen maanden heeft verzameld, zoals gegevens over het bruto binnenlands product, werkgelegenheid, investeringen en export.