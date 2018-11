Dagvaarding bij moederbedrijf Snapchat

Gepubliceerd op | Views: 252

NEW YORK (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De Amerikaanse autoriteiten hebben Snap, het bedrijf achter de populaire app Snapchat, gedagvaard vanwege beschuldigingen rond misleiding van beleggers bij de beursgang in maart vorig jaar. Dat liet Snap weten in een verklaring.

De dagvaarding komt van het Amerikaanse ministerie van Justitie en de beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC). Snap zou in aanloop naar de beursgang in New York valse verklaringen hebben afgelegd over hoe de concurrentie van foto-app Instagram de groei van Snapchat ondermijnde. Ook werd niets gezegd over een klokkenluider bij Snap die wees op verkeerde berekeningen rond gebruikersaantallen.

Snap is aangeklaagd door beleggers bij een rechtbank in Los Angeles. Snap liet weten mee te werken aan het onderzoek en zegt geen fouten te hebben gemaakt. Op Wall Street is de koers van Snap sterk gedaald. De introductieprijs op de beurs lag op 17 dollar per aandeel. Nu is dat nog maar 6,71 dollar.