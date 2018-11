Oliebedrijven onder druk op rode beurzen

Gepubliceerd op | Views: 2.453

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam ging woensdag over een breed front omlaag. Ook de andere Europese beurzen stonden in het rood. De grote oliebedrijven werden van de hand gedaan na de forse daling van de olieprijs een dag eerder. De handel werd verder gedomineerd door de perikelen rond de brexit en de Italiaanse begrotingsplannen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,2 procent in de min op 522,97 punten. De MidKap daalde 1,1 procent tot 723,75 punten. Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1,3 procent. De hoofdindex in Milaan verloor 1,8 procent.

Alle 25 hoofdfondsen in Amsterdam gingen omlaag. Olie- en gasconcern Shell behoorde tot sterkste dalers met een verlies van 1,8 procent. De Britse concurrent BP daalde 1,9 procent in Londen en in Parijs zakte Total 1,8 procent.

Fugro

In de MidKap was Adyen een opvallende daler met een koersval van ruim 8 procent. Het betaalbedrijf neemt donderdag deel aan de Morgan Stanley TMT Conference in Barcelona. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM profiteerde juist van de goedkopere brandstofprijzen en voerde de stijgers aan met een plus van 3,8 procent.

Fugro klom 0,1 procent na een update van zijn strategie. De bodemonderzoeker wil zijn winstgevendheid op de middellange termijn sterk verbeteren, met een duidelijke groei van de omzet. De onderneming denkt dat de omzet op middellange termijn zal groeien naar 2 miljard tot 2,5 miljard euro. Op de lokale markt zakte Stern Groep 5,8 procent na een omzetwaarschuwing. Het autobedrijf heeft last van de strengere regels voor uitstoot van auto's in Europa. De omzet blijft daardoor achter bij de eigen verwachtingen.

Duitsland

In Frankfurt werd de Duitse farmaceut en speciaalchemieconcern Merck 1 procent lager gezet na publicatie van de kwartaalcijfers. De resultaten van het Duitse energieconcern RWE (plus 1,5 procent) werden wel goed ontvangen. In Parijs vielen de kwartaalcijfers van telecomconcern Iliad (plus 6 procent) in de smaak bij beleggers.

De euro bleef onveranderd op 1,1285 dollar. De olieprijzen daalden verder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent tot 55,56 dollar. Een vat Brentolie werd 0,2 procent duurder op 65,55 dollar.