quote: Nuchtertransparant schreef op 14 nov 2018 om 09:15:

Kodak momentje voor de auto industrie....... En opkomst van de elektrische auto die niet meer te stoppen is en het landschap totaal zal veranderen (veel lagere tot geen onderhoudskosten en totale fabricagekosten zullen factor 20 dalen over een termijn van 20 jaar. Analogie met de eerste IBM PC die rond de 10.000 euro gekost heeft vs de laptop nu van rond de 500 euro). En opkomst van snelle e-bikes als alternatief, auto delen en de nieuwe generatie die veel minder geeft om auto's.

De wereld is wel wat groter dan alleen West-Europa. Zal nog wel even duren voordat de eerste laadpalen in Lagos, Sao Paulo en Hanio staan. Als we het bij ons om de hoek hebben opgelost, betekent dat niet dat het in de rest van de wereld ook op orde is.