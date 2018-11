Ageas stapt in verzekeraar uit India

Gepubliceerd op | Views: 423 | Onderwerpen: India, verzekeringen

BRUSSEL (AFN) - De Belgische verzekeraar Ageas neemt voor 186 miljoen euro een belang van veertig procent in de Indiase verzekeraar Royal Sundaram General Insurance (RSGI). Dat werd woensdag bekendgemaakt.

RSGI heeft een goede positie in auto- en ziekteverzekeringen en heeft in het Aziatische land een netwerk van 5600 agenten en 700 kantoren. In het laatste boekjaar, dat eindigde in maart, werd een winst van 10 miljoen euro geboekt en 321 miljoen euro aan premie-inkomsten gerealiseerd. Ageas was al actief op de Indiase levensverzekeringsmarkt.

Ageas zette in de afgelopen negen maanden een winst van 656 miljoen euro in de boeken, zo bleek verder. Dat was een jaar eerder nog 360 miljoen euro. Topman Bart De Smet sprak van solide resultaten en ,,een sterke verkoopdynamiek'' in België en China.