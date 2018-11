IMCD doet overname in India

Gepubliceerd op | Views: 339 | Onderwerpen: India

ROTTERDAM (AFN) - Chemicaliëndistributeur IMCD heeft branchegenoot Aroma in India overgenomen. Een overnamebedrag voor het in Mumbai gevestigde bedrijf is niet bekendgemaakt.

Aroma, dat bestaat uit Aroma Chemical Agencies en Alchemie Agencies, heeft een uitgebreid commercieel netwerk en langlopende contacten met toeleveranciers in India. Daarmee is het bedrijf volgens IMCD een uitstekende aanvulling op de bestaande activiteiten.

Tezamen hebben de twee bedrijven 70 medewerkers in India en genereren ze een jaaromzet van 26 miljoen euro. De overname wordt gefinancierd uit bestaande middelen.