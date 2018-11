Rampen zitten Japanse groei dwars

Gepubliceerd op | Views: 405 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - De Japanse economie is in het derde kwartaal gekrompen. Het land werd in de periode getroffen door een aardbeving en een tyfoon met stortregens, waardoor de productie een klap kreeg. Daarbij nam de uitvoer af, door een verslechterde vraag uit het buitenland.

Ten opzichte van een jaar eerder kromp de economie met 1,2 procent, waar economen in doorsnee rekenden op een achteruitgang met 1 procent. In Japan werden de regio's Osaka en Tokio getroffen door zeer slecht weer en trof een aardbeving het noordelijke eiland Hokkaido. Een en ander schakelde de stroomtoevoer uit en verstoorde toeleveringsketens.

Ook de handelsoorlog speelde afgelopen kwartaal een flinke rol in de economische neergang. Daarbij hangen mogelijke heffingen op geïmporteerde Japanse auto's en auto-onderdelen in de Verenigde Staten nog altijd als een bedreiging boven de markt. De met het handelsconflict samenhangende groeivertraging van grootmacht China, Japans belangrijkste handelspartner, doet eveneens een duit in het zakje.