'ABN AMRO nadert schikking in witwaszaak'

quote: Vinno777 schreef op 14 oktober 2020 23:14:

Als de staat of een bank lekker aan t witwassen is wordt er een schikking getroffen. Er wordt met "ons" geld geschoven en t is weer klaar. De "gewone" man gaat meteen de bak in....

De bank is aan het witwasen?Criminelen maken misbruik van de systemen van banken.Daarvan vind men het nu normaal om daar een boete voor te geven en de aandeelhouders van de bank te laten betalen onder het motto hadden ze het maar moeten voorkomen.En die criminelen bedenken iedere keer wat nieuws en de bank moet alles maar vooraf voorkomen?Als een poppetje willens en wetens heeft meegewerkt dan moet je ook dat poppetje aanpakken.Is dat bewijs er?Als iemand jouw fiets jat en die gebruikt bij een overval moet jij dan ook een boete betalen?Of is dat dan aleen als je hem niet afgesloten hebt?Maar nu hebben ze je slot doorgeknipt.... dan ook?Nee dan ook niet zeg je dan.Nou je had het maar.moeten voorkomen en nu mag je ook nog mensen inhuren om het te voorkomen en it systemen installeren en je er blauw aan betalen en alles.Worden de kosten natuurlijk doorberekend in het product via een wat ruimere rentespread en bijvoorbeeld een iets hogere prijs voor het betaal pakket.En weer is het K bank hier en K bank daar.Niet dat justitie even een systeem neerzet waar alle transacties doorheen gehaald worden en zij dan zelf kunnen kijken wat verdacht is.Komen ze er mogelijk zelf ook achter hoe geniaal sommige criminelen zijn en wat er allemaal mogelijk is en hoe moeilijk zoiets preventief te voorkomen is.Maar de bank krijgt tegenwoordig overal de rekening van omdat daar makkelijk wat te halen is.Overigens ben ik voorstander van een staatsbank en dat alleen die bank geld mag scheppen en niet zoals nu dat private banken geld kunnen scheppen.Ja dat gooit het hele verdienmodel overhoop, maar dat zie ik ook niet gebeuren dat het wordt veranderd en dus kan een bank goed geld verdienen tegen de juiste risk/reward pik ik daar dan graag een graantje van mee.