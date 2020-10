Schiphol en Aéroports de Paris verlengen samenwerking

Gepubliceerd op | Views: 34 | Onderwerpen: luchtvaart

PARIJS (AFN) - Schiphol verlengt zijn samenwerkingsverband met de luchthavens van Parijs met een jaar tot eind november 2021. Volgens Aéroports de Paris zouden de afspraken hierover eigenlijk dit jaar aflopen. "De huidige context van onzekerheid als gevolg van de coronacrisis maakt het noodzakelijk om de beslissing over de toekomst van deze alliantie uit te stellen", stellen de Fransen in een verklaring.

De samenwerking tussen Schiphol en Aéroports de Paris bestaat sinds 2008 en wordt HubLink genoemd. Dit houdt in dat beide luchthavenondernemingen een belang van 8 procent in elkaar aanhouden. De eerste jaren richtte de alliantie zich vooral op uitwisseling van kennis en medewerkers. Maar volgens Schiphol heeft de samenwerking ook geholpen met besparingen. Zo kunnen bepaalde zaken gezamenlijk ingekocht worden.

Aéroports de Paris is een van de grootste luchthavenexploitanten ter wereld en wordt daarom ook zeer hard geraakt door de coronacrisis. Volgens nieuwe cijfers lag het vliegverkeer op de Franse hoofdstad vorige maand bijna 75 procent lager dan in september vorig jaar, op 2,4 miljoen mensen. Wanneer ook rekening wordt gehouden met de deelnemingen van Aéroports de Paris in enkele vliegvelden buiten Europa dan kreeg het bedrijf in totaal 9 miljoen passagiers over de vloer. Dat zijn er circa 61 procent minder dan een jaar terug.