Graadmeters Wall Street gaan tussentijds omlaag

Bij ons viel de reaktie op het doemverhaal van rutte wel mee,heel duidelijk zien we hoe zijne exxelentie angsthaas de touwtjes bij ons kabinet zeer vast in handen heeft!!

Asml werd opnieuw afgestraft op een schitterende set cijfers en verwachtingen,de komst van 5giga telefoons zal echter voor een mega chipexplosie gaan zorgen,china is er al klaar voor, wat betreft de infra struktuur!