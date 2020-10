NN: vraag naar groene obligaties stijgt, let op valse beloftes

Gepubliceerd op | Views: 503 | Onderwerpen: obligaties

DEN HAAG (AFN) - De vraag naar groene obligaties stijgt de komende jaren flink, verwacht vermogensbeheerder NN Investment Partners. De komende drie jaar zal de markt voor groene obligaties toenemen tot een waarde van 2 biljoen euro, oftewel 2000 miljard. Wel waarschuwt NN dat een deel van de obligaties nog niet zo groen is.

De wereldwijde markt voor groene obligaties, die nu nog 672 miljard euro waard is, zal tot 2023 verdrievoudigen, analyseerde NN. De groei komt door een sterke vraag van beleggers die hun portefeuilles willen vergroenen en de snel groeiende populariteit van groene obligaties bij Europese overheden, bedrijven en beleggingsfondsen die obligaties uitgeven.

In de Verenigde Staten en Azië zijn groene obligaties in trek door grote bedrijven die een duurzaam beleid willen laten zien en de ambitie van China om voor 2060 klimaatneutraal te zijn. De coronacrisis heeft deze beweging versterkt, aldus NN.

Groei

De groei is volgens NN ook te danken aan de Green Bond Standard die de Europese Unie (EU) volgend jaar wil introduceren. Deze moet het beoordelen van groene obligaties makkelijker maken. Deze standaard waarop groene obligaties worden beoordeeld, wordt volgens NN waarschijnlijk de wereldwijde standaard.

De EU is verder van plan om meer dan 30 procent van het economische coronasteunpakket ter waarde van 750 miljard euro te reserveren voor projecten die met groene obligaties worden gefinancierd, schrijft NN.

NN waarschuwt wel dat beleggers "hun huiswerk moeten doen" voor een deel van de groene obligaties en "niet blind moeten vertrouwen op het groene label". 15 procent daarvan komt namelijk van bedrijven die betrokken zijn bij "controversiële praktijken die in strijd zijn met milieunormen". Denk aan een spoorwegbedrijf dat koolstofarm transport financiert via groene obligaties, maar toch betrokken is bij het transport van fossiele brandstoffen, schrijft NN.