Winstsprong Goldman Sachs door meer handel in aandelen

NEW YORK (AFN/RTR) - De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs heeft in het derde kwartaal geprofiteerd van de toegenomen activiteit op de financiële markten. De handelstak van de bank deed daar goede zaken mee, net als bijvoorbeeld met het begeleiden van aandelenuitgiftes en beursgangen.

Dat alles leidde tot 10,8 miljard dollar aan baten. Dat is bijna een derde meer dan in het derde kwartaal van vorig jaar. Goldman Sachs zette afgelopen periode 278 miljoen dollar opzij voor mogelijk slechte leningen, wat ongeveer gelijk is aan het bedrag van een jaar geleden. In het tweede kwartaal van dit jaar nam de bank nog een voorziening van 1,6 miljard dollar.

Onder de streep hield Goldman Sachs 3,6 miljard dollar over. Vorig jaar was dat in dezelfde periode nog 1,9 miljard dollar.