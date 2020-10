Lagere winst voor Bank of America en Wells Fargo

Gepubliceerd op | Views: 1.181

CHARLOTTE (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Bank of America heeft zijn winst in de afgelopen periode flink zien dalen. De Amerikaanse bank moest extra geld opzij zetten voor leningen die mogelijk niet terug worden betaald. Ook de lage rente en extra kosten om de gezondheid van het personeel en klanten te beschermen tijdens de corona-uitbraak drukten op de resultaten.

De winst van Bank of America kwam in het derde kwartaal uit 4,9 miljard dollar, een afname van een kleine 16 procent. Voor slechte leningen zette de bank 1,4 miljard dollar opzij. De afgelopen periode sloot de bank wel meer leningen af.

De inkomsten bedroegen 20,3 miljard dollar en dat was 11 procent minder dan een jaar eerder. De grootste klap kwam daarbij van de lage rente. Daardoor daalden de rente-inkomsten met 17 procent.

Ook Wells Fargo, de grootste hypotheekverstrekker van de Verenigde Staten, zag de winst dalen. De kosten stegen onverwacht bij die bank, onder meer door een reorganisatie en omdat het bedrijf geld apart zette om conflicten met klanten op te lossen.

Wells Fargo had baten van 18,9 miljard dollar, een daling van 14 procent. Onder de streep bleef daar, mede door het nemen van de voorzieningen ter waarde van 1,7 miljard dollar, 2 miljard dollar van over. Vorig jaar behaalde Wells Fargo in dezelfde periode nog een winst van 4,6 miljard dollar.