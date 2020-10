'Onduidelijkheid door lockdown voor Basic-Fit'

Gepubliceerd op | Views: 546

AMSTERDAM (AFN) - De Nederlandse beslissing om een gedeeltelijke lockdown aan te kondigen levert onzekerheid op voor sportschooluitbater Basic-Fit. Analisten van ING wijzen daarop, omdat het onduidelijk is of bij fitnesscentra ook maximaal dertig mensen naar binnen mogen. Positief is wel dat de sportscholen open mogen blijven en dat de maatregelen in eerste instantie maar vier weken van kracht zijn.

Door de onduidelijkheid over het aantal mensen in een sportschool, is ook niet duidelijk of alle groepslessen bijvoorbeeld door kunnen gaan. Tegelijkertijd zouden met de planning in tijdsblokken voor de meeste fitnesscentra alle klanten gewoon moeten kunnen blijven sporten. De onzekerheid zou ertoe kunnen leiden dat klanten hun abonnement opzeggen. Tegelijkertijd zorgt de voorlopig korte duur van de lockdownmaatregelen er nog voor dat mensen niet snel dat soort stappen zetten.

ING heeft een buy-advies voor Basic-Fit met een koersdoel van 30,50 euro. Het aandeel Basic-Fit was woensdag rond 10.40 uur koploper bij de middelgrote bedrijven op de Amsterdamse beurs. Door een plus van 2,2 procent stond het aandeel op 23,25 euro.