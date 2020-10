'Goed derde kwartaal ASML, prognose 2021 valt tegen'

Gepubliceerd op | Views: 819

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Chipmachinemaker ASML heeft met zijn resultaten in het derde kwartaal de verwachtingen van kenners grotendeels overtroffen. Tegelijkertijd blijven de prognoses van het bedrijf voor volgend jaar enigszins achter bij de verwachtingen, schrijven analisten van KBC Securities in een reactie op het kwartaalbericht.

ASML overtrof met een omzet van bijna 4 miljard euro in het derde kwartaal de eigen verwachtingen en de consensus op financiële markten. Voor 2021 voorziet het bedrijf omzetgroei in met een 'laag dubbelcijferig' percentage, wat volgens KBC een tegenvaller kan zijn. De Belgische bank wijst erop dat het vooral van macro-economische en geopolitieke ontwikkelingen, zoals de spanningen tussen de VS en China, afhangt of de voorspellingen bewaarheid worden.

Analisten van Oddo onderschrijven dat de prognoses voor 2021, en dan met name voor de verkoop van hypermoderne EUV-machines, de koers van ASML omlaag kunnen trekken. Dat is onder andere het gevolg van de opmars van ASML op de beurs in de afgelopen maanden. Niettemin is de omzetverwachting voor volgend jaar "lang niet slecht".

ING

Marktvorsers van ING stippen verder de hervatting van de aandeleninkoop door ASML aan als positief teken richting de markt. Dat het interim-dividend ook stijgt ten opzichte van een jaar eerder, wijst ook op het zelfvertrouwen bij ASML.

ING hanteert een buy-advies voor ASML bij een koersdoel van 400 euro. KBC geeft een hold-advies en zet het koersdoel op 290 euro. Het aandeel ASML stond woensdag na bijna anderhalf uur handelen 0,5 procent lager op 342,65 euro.