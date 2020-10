Winst Asos verviervoudigd door coronashoppers

Gepubliceerd op | Views: 413

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Online kledingverkoper Asos boekt door de coronacrisis een flinke winst, omdat klanten meer kleding bestelden online en minder terugstuurden. Het bedrijf telde in het afgelopen boekjaar een verviervoudiging van de winst voor belastingen, die uitkomt op 142,1 miljoen pond. De omzet nam met bijna een vijfde toe, blijkt uit een handelsbericht.

In alle regio's waar het bedrijf actief is namen de verkopen toe. De online kledingverkoper was verder minder geld kwijt aan retourneringen, omdat klanten minder kleding terugstuurden.

De cijfers gaan over de twaalf maanden tot eind augustus. In het lopende boekjaar verwacht Asos dat de onderliggende winst verder zal toenemen, maar blijft voorzichtig vanwege de pandemie en de zwakkere economische vooruitzichten voor hun belangrijkste doelgroep, de jonge shoppers.

De aandelenkoers van Asos steeg dit jaar al met bijna 60 procent.