'Britse groei Just Eat Takeaway positief'

Gepubliceerd op | Views: 593 | Onderwerpen: Groot-Britannië

AMSTERDAM (AFN) - De kwartaalupdate van Just Eat Takeaway kan voor een positieve reactie op de beurs zorgen. Met name de versnelde groei van het aantal maaltijdbestellingen in het Verenigd Koninkrijk geeft daar aanleiding toe, schrijven analisten van Morgan Stanley in een reactie.

De groei op de Britse markt laat volgens Morgan Stanley zien dat investeringen hun vruchten afwerpen. Daarnaast verraste het maaltijdbestelbedrijf kenners van de bank met de groei van het aantal bestellingen in Duitsland. Ook de stijging van het aantal bestellingen in Australië met meer dan 100 procent is opmerkelijk, hoewel deze markt nog niet echt tot de kerngebieden van het Brits-Nederlandse fusiebedrijf wordt gerekend.

Morgan Stanley hanteert een overweight-advies voor Just Eat Takeaway. Het aandeel sloot dinsdag op 97,78 euro.