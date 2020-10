Tie Kinetix sluit jaar af met zwarte cijfers

Gepubliceerd op | Views: 443

BREUKELEN (AFN) - Softwarebedrijf Tie Kinetix heeft zijn gebroken boekjaar afgesloten met winst, terwijl in het voorgaande jaar nog verlies werd geleden. Dat hogere resultaat komt deels door de verkoop van een bedrijfsonderdeel, meldt het bedrijf bij de publicatie van voorlopige jaarcijfers.

Het nettoresultaat steeg in de twaalf maanden tot eind september tot net geen 6,5 miljoen euro, tegenover een verlies 1,3 miljoen euro in het voorgaande boekjaar. Tie Kinetix rondde deze zomer de verkoop van het onderdeel voor Google-advertenties af, waarmee het bedrijf bijna 6 miljoen euro opstreek. Dat geld wordt gebruikt voor investeringen in systemen voor digitalisering van facturen.

Ook afgezien van die desinvestering stegen de resultaten van Tie Kinetix. Het bedrijfsresultaat (ebitda) steeg volgens de niet-geauditeerde cijfers tot 2,1 miljoen euro, tegenover 319.000 euro een jaar eerder. De omzet steeg van 15,3 miljoen euro vorig jaar naar 17,1 miljoen euro nu.