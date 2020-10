'ASML en Just Eat Takeaway in focus op Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 2.717

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal woensdag naar verwachting iets hoger openen. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te beginnen. Het stilleggen van het onderzoek naar een mogelijk vaccin tegen het coronavirus door farmaceut Johnson & Johnson en het opschorten van de studie naar een behandeling van het virus door Eli Lilly zorgen voor terughoudendheid op de beursvloeren. Op het Damrak staan chipmachinemaker ASML en maaltijdbestelsite Just Eat Takeaway in de schijnwerpers na publicatie van de kwartaalcijfers.

Aan het brexit-front voeren de Britse premier Boris Johnson en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie woensdag topoverleg over de moeizame onderhandelingen over de toekomstige betrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Donderdag komen de regeringsleiders en staatshoofden van de EU bijeen om zich onder andere over de brexit te buigen.

ASML wist de omzet en winst in het derde kwartaal verder op te schroeven. Dankzij het toegenomen thuiswerken blijven technologiebedrijven het te midden van de coronacrisis goed doen, wat ook de vraag naar steeds geavanceerdere chips stimuleert. De kwartaalomzet kwam uit op bijna 4 miljard euro, tegenover 3,3 miljard euro in het voorgaande kwartaal. Daarmee overtrof ASML de eigen verwachtingen.

Thuisbezorgd

Ook maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway profiteert van de coronapandemie omdat meer mensen eten thuis laten bezorgen. Het moederbedrijf achter onder meer Thuisbezorgd.nl zag in het derde kwartaal het aantal bestellingen met bijna de helft oplopen. De onderneming verwacht nog steeds dat de overname van de Amerikaanse branchegenoot Grubhub in de eerste helft van 2021 kan worden afgerond.

TomTom blijft optimistisch ondanks de impact van de coronacrisis. De navigatiedienstverlener leed afgelopen kwartaal een verlies van 67 miljoen euro. De omzet kwam uit op 147,9 miljoen euro, een vijfde meer dan het vorige kwartaal. Dat komt volgens topman Harrold Goddijn met name door de groei in de automotive-tak van het bedrijf. Hoewel TomTom de verkopen zag aantrekken de afgelopen maanden, zal het bedrijf vanwege de onzekere economische omstandigheden nog geen eigen aandelen inkopen.

Overwegend lager geëindigd

De Europese beurzen sloten dinsdag overwegend lager. De AEX-index hield het hoofd boven water en won een fractie op 572,47 punten. De MidKap zakte 0,8 procent tot 848,04 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,9 procent. Ook Wall Street ging achteruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent lager 28.679,81 punten. De brede S&P 500 verloor 0,6 procent en techbeurs Nasdaq daalde 0,1 procent.

De euro was 1,1746 dollar waard, tegen 1,1744 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent in prijs tot 40,08 dollar. Brentolie kostte ook 0,3 procent minder, op 42,32 dollar per vat.