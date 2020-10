TomTom blijft optimistisch ondanks impact coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 117

AMSTERDAM (AFN) - De coronacrisis raakt navigatiedienstverlener TomTom nog altijd, maar het bedrijf blijft optimistisch. In het derde kwartaal zette het bedrijf een verlies van 67 miljoen euro in de boeken, blijkt uit cijfers in een handelsbericht.

De omzet kwam uit op 147,9 miljoen euro, een vijfde meer dan het vorige kwartaal. Dat komt met name door de groei in de automotive-tak van het bedrijf, zegt topman Harrold Goddijn: "De marktomstandigheden blijven verbeteren en we zijn blij dat onze automotive-business krachtige operationele omzetgroei laat zien."

Die automotive-tak groeide ten opzichte van het vorige kwartaal met 24 procent naar 59 miljoen euro. Financieel directeur Taco Titulaer verwacht het komende kwartaal daarin verder te groeien en rekent dit jaar op een bedrijfsomzet van rond de 530 miljoen euro.

Nieuwe deals

Hoewel TomTom de verkopen zag aantrekken de afgelopen maanden, zal het bedrijf vanwege de onzekere economische omstandigheden nog geen aandelen terug gaan kopen.

Ondanks de coronapandemie wist TomTom ook nieuwe deals te sluiten. Het bedrijf verlengde het contract met taxidienst Uber, waarvoor het zowel navigatie als kaartdiensten gaat voorzien. Uber gaat ook samen met TomTom aan de kaarten werken. Verder sloot het bedrijf een wereldwijde deal met autofabrikant Maserati.

TomTom lanceerde verder een nieuw product, RoadCheck, waarmee autonoom rijden veiliger moet worden.