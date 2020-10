Moeder Thuisbezorgd.nl voert orders verder op dankzij coronavirus

Gepubliceerd op | Views: 319

AMSTERDAM (AFN) - Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway lijkt te profiteren van de coronacrisis omdat meer mensen eten thuis laten bezorgen. Het moederbedrijf achter onder meer Thuisbezorgd.nl zag in het derde kwartaal het aantal bestellingen met bijna de helft oplopen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In Nederland groeide het aantal orders met een derde en in Canada was zelfs sprake van een verdubbeling met een jaar geleden.

De integratie van Just Eat en Takeaway.com ligt op schema. Het Britse Just Eat fuseerde begin dit jaar met het Nederlandse Takeaway. De onderneming verwacht nog steeds dat de overname van de Amerikaanse branchegenoot Grubhub in de eerste helft van 2021 kan worden afgerond. Begin oktober gaven de aandeelhouders van Just Eat Takeaway groen licht voor de deal. De overname wordt volledig in aandelen afgehandeld en er is een bedrag van zo'n 7,3 miljard dollar mee gemoeid.

Het bedrijf heeft het aanbod van restaurants de laatste periode uitgebreid met onder meer 800 restaurants van McDonald's wereldwijd. Ook in Nederland bezorgt het bedrijf inmiddels maaltijden van de fastfoodketen.