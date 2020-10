Chipmachinemaker ASML overtreft eigen omzetverwachting

Gepubliceerd op | Views: 1.872

VELDHOVEN (AFN) - Chipmachinemaker ASML heeft in het derde kwartaal de omzet en winst verder verhoogd. Dankzij het toegenomen thuiswerken blijven technologiebedrijven het te midden van de coronacrisis goed doen, wat ook de vraag naar steeds geavanceerdere chips stimuleert. ASML is leverancier aan vrijwel alle grote chipmakers.

De omzet in het derde kwartaal kwam uit op bijna 4 miljard euro, tegenover 3,3 miljard euro in het voorgaande kwartaal. Daarmee overtrof ASML ook de eigen verwachtingen die het Veldhovense bedrijf uitsprak bij de vorige kwartaalcijfers. De nettowinst steeg tot 1,1 miljard euro, tegenover 751 miljoen euro in het tweede kwartaal.

Twee bekende klanten van ASML, het Zuid-Koreaanse Samsung en het Taiwanese TSMC, kwamen onlangs al met cijfers naar buiten die wezen op de aanhoudend grote vraag naar geavanceerde chips. Het Veldhovense ASML levert met de hypermoderne EUV-machines de apparatuur die het mogelijk maakt veel kleinere en krachtigere halfgeleiders te maken dan eerder mogelijk was.