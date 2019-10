'Hogere omzet ASML op lagere winst'

Gepubliceerd op | Views: 104

AMSTERDAM (AFN) - Chipmachinefabrikant ASML rapporteert in het derde kwartaal een omzetstijging ten opzichte van een jaar eerder. De winst valt waarschijnlijk lager uit. Dat zijn de verwachtingen van analisten geraadpleegd door persbureau Bloomberg. ASML geeft woensdag voorbeurs een kijkje in de boeken.

De omzet in het derde kwartaal wordt in doorsnee geraamd op ruim 3 miljard euro, tegen een kleine 2,8 miljard euro een jaar eerder. De omzetprognose is in lijn met de eigen financiële verwachtingen van ASML. Het bedrijf maakte in voorgaande kwartalen goed werk van de fabricage van EUV-machines. De onderneming uit Veldhoven ziet deze productielijn als prioriteit. In het tweede kwartaal kwamen tien nieuwe orders voor EUV-apparaten binnen.

Onder de streep blijft naar verwachting 612 miljoen euro over. In het derde kwartaal van het voorgaande jaar was de nettowinst nog 680 miljoen euro.

Optimisme in chipsector

ASML maakte onlangs bekend om samen met een groep van twaalf andere buitenlandse bedrijven zo'n 1 miljard euro te willen investeren in Taiwan. ASML heeft al banden met het Aziatische land, waar chipreus Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) als grote klant geldt.

Ondertussen komen er steeds meer optimistische geluiden over de situatie in de chipsector. Zo signaleerde het Amerikaanse chipbedrijf Micron Technology afgelopen maand voorzichtige tekenen van herstel. TSMC verhoogde zijn verwachting voor het derde kwartaal en wees daarbij op de sterke vooruitzichten van techreus Apple en lancering van meerdere smartphonemodellen. Aan het handelsfront kwamen de Verenigde Staten en China onlangs tot een gedeeltelijk akkoord, waar overigens nog een handtekening onder moet worden gezet.