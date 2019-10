'Miljardeninjectie voor betaaldienst Paytm'

Gepubliceerd op | Views: 52

MUMBAI (AFN/BLOOMBERG) - De Indiase betaalreus Paytm is dicht bij een kapitaalinjectie van circa 2 miljard dollar. Dat bedrag wordt naar verluidt opgehaald in een nieuwe financieringsronde. Onder de investeerders zouden zich onder meer Ant Financial, de fintechdienst van Alibaba en techinvesteerder Softbank.

Paytm wordt door de investering gewaardeerd op 16 miljard dollar. Het bedrijf is de grootste betaalaanbieder van India. Met het extra geld wil Paytm onder meer concurrenten voorblijven.

Techreuzen als Facebook, Google-moeder Alphabet en Walmart zouden ook mikken op een belang in de immense betaalmarkt van India, die in potentie goed is voor 1000 miljard dollar in 2023. Momenteel wordt de Indiase online betaalmarkt geschat op 200 miljard dollar. Gesprekken rond de kapitaalinjectie bevinden zich volgens ingewijden in een afrondende fase.