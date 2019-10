Barclays volgt Prosus met overweight-advies

Gepubliceerd op | Views: 507 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Techbedrijf Prosus is een aantrekkelijke manier om blootstelling te krijgen aan de Chinese techreus Tencent. Dat schrijven analisten van Barclays die het aandeel gaan volgen met een overweight-advies en een koersdoel van 90 euro. Een grote deelneming in Tencent is goed voor ongeveer 80 procent van de totale waarde van Prosus.

Ook de overige 20 procent is zeer de moeite waard, stellen de marktvorsers. Er zitten "meerdere goede bezittingen" bij de investeringen in techbedrijven die moederbedrijf Naspers heeft gedaan.

Het aandeel Prosus stond maandag rond 12.30 uur 1,5 procent lager op 65,49 euro.