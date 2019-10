Total neemt belang in gasbedrijf Adani

Gepubliceerd op | Views: 377

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Het Franse olie- en gasconcern Total heeft 600 miljoen dollar uitgetrokken voor een groot belang in het Indiase energie- en gasdistributiebedrijf Adani Gas. Daarmee krijgen de Fransen een stevige voet aan de grond op de snel groeiende gasmarkt in India.

Total krijgt een belang van 37,4 procent in Adani. Total is een grote speler op het gebied van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en ziet sterke vraag naar gas in India. Naar verwachting zal het gasverbruik in India in de komende tien jaar verdubbelen. Daarbij speelt lng een belangrijke rol.

Eerder dit jaar deden al geruchten de ronde dat Total een belang in Adani wilde nemen. Adani heeft een distributienetwerk met meer dan 6000 kilometer aan leidingen en ongeveer 350.000 klanten en is bezig met de ontwikkeling van importterminals voor lng.