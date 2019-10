Gepubliceerd op | Views: 673

AMSTERDAM (AFN) - Toeleverancier aan apotheken Fagron heeft twee belangrijke investeerders zien vertrekken. Dat meldden analisten van ING in een bericht.

Fagron maakte voor het weekend bekend dat grootaandeelhouders Waterland en Baltisse hun belangen van in totaal 12,98 procent in Fagron wilden verkopen. De aandelen werden geplaatst tegen een prijs van 16,20 euro, hetgeen een korting was van 4 procent op de openingsprijs van vrijdag.

Waterland en Baltisse bouwden eerder een belang van 31,5 procent in Fagron op. Dat gebeurde door middel van een noodkapitaalverhoging medio 2016, meldt ING. Met de verkoop van de stukken hebben de 'cornerstone' investeerders zich nu volledig teruggetrokken.

Het aandeel Fagron noteerde maandag omstreeks 09.35 uur 3,3 procent hoger op 17,01 euro.