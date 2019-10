Beter Bed uitblinker op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 1.951

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel Beter Bed was maandag een uitblinker op het Damrak na de verkoop van het geplaagde Duitse dochterbedrijf van de beddenverkoper. De Europese beurzen stonden in het rood. Na de opluchting over de gedeeltelijke Amerikaans-Chinese handelsdeal van afgelopen vrijdag was de blik van beleggers vooral gericht op de ontwikkelingen rond de brexit. Daarnaast verwerkte de markt tegenvallende export- en importcijfers uit China.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent lager op 575,33 punten. De MidKap daalde ook 0,4 procent, tot 840,25 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,6 procent.

Op de lokale markt won Beter Bed bijna een kwart aan beurswaarde. Het beddenbedrijf verkoopt zijn Duitse dochter Matratzen Concord aan investeerder Magical Honour Limited voor 5 miljoen euro in contanten. Het Duitse onderdeel, dat ook in Oostenrijk en Zwitserland actief is, werd geplaagd door een schandaal rond giftig schuim in de matrassen. Analisten van KBC Securities verhoogden het advies voor het aandeel.

Centenaandeel Esperite kelderde bijna 60 procent op de lokale markt. Het stamcelbedrijf gaat in beroep tegen de faillissementsuitspraak van de rechtbank Gelderland. Esperite maakte begin deze maand bekend afscheid te willen nemen van al zijn operationele activiteiten en door te willen gaan als investeerder op gebied van gezondheidszorg.

Grootste daler bij de Amsterdamse hoofdfondsen was staalconcern ArcelorMittal met een verlies van 4,7 procent. ABN AMRO volgde met een min van 1,7 procent. Levensmiddelenconcern Unilever en tankopslagbedrijf Vopak voerden de schaarse stijgers aan met winsten van 0,2 procent. In de MidKap sloot roestvrijstaalmaker Aperam de rij met een min van 2,5 procent. Fagron ging aan kop met een plus van ruim 3 procent. Grootaandeelhouders Baltisse en Waterland hebben hun belang in in de apothekerstoeleverancier met succes verkocht.

De euro was 1,1016 dollar waard, tegen 1,1044 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent minder op 54,07 dollar. Brentolie daalde 1,2 procent in prijs tot 59,76 dollar per vat.