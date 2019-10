'Russische interesse in beursgang Aramco'

Gepubliceerd op | Views: 1.337 | Onderwerpen: Rusland

RIYAD (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Verschillende Russische investeerders hebben interesse om mee te doen aan de beursgang van het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco. Dat heeft Kirill Dmitrijev, het hoofd van het Russische staatsinvesteringsfonds RDIF gezegd in aanloop naar een bezoek van president Vladimir Poetin aan Saudi-Arabië.

Naar verluidt wordt deze week het groene licht gegeven voor de langverwachte beursgang van Aramco. Volgens bronnen wordt ongeveer 2 procent van Aramco verkocht, waarmee ongeveer 40 miljard dollar zou moeten worden opgehaald. Mogelijk kan Aramco in november een notering krijgen in Riyad en volgt later een internationale notering.

Verder zal volgens Dmitrijev bij het bezoek van Poetin aan Saudi-Arabië worden gepraat over de productiedeal van oliekartel OPEC en diens bondgenoten waaronder Rusland. Ook andere zakendeals passeren de revue, terwijl de oplopende spanningen in het Midden-Oosten hoog op de agenda staan. Het is voor het eerst sinds 2007 dat Poetin een bezoek brengt aan Riyad.