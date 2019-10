Trump trapt op rem met tariefverhogingen

@ Geobeo: Wat bedoel je met aanpassen van het politieke systeem naar Zwitsers model? Nederland verdelen in kantons of in districten of gewesten met ieder een apart referendum ? Dus ieder met een Federaal parlement. Bestaat in België ook maar werkt niet. Het gewest met de meeste inwoners bepaald dan de politiek van het land. Zwitserland kan je niet vergelijke met Nederland, zoals Nederland ook niet te vergelijken is met Zwitserland. Ik lees hier alle dagen over de nul rente in dit land en de gevolgen hiervan. Mag ik u erop wijzen dat Zwitserland al veel langer de nul rente kent dan Nederland. Zouden de Zwitsers daar ook niet over zeuren net zoals velen Nederlanders hier? In Luxemburg en Monaco is het ook goed om te leven, zeker voor hen met veel geld. In welk land niet trouwens ?