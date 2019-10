Gepubliceerd op | Views: 949

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Stamcelbedrijf Esperite gaat in beroep tegen de faillissementsuitspraak van de rechtbank Gelderland. Het bestuur van de onderneming is het niet eens met het oordeel en vecht dat nu aan. Dat meldde de onderneming in een summiere verklaring.

Esperite maakte begin deze maand bekend afscheid te willen nemen van al zijn operationele activiteiten. Het bedrijf zei door te willen als investeerder op gebied van gezondheidszorg en daaraan verwante technologieën.

Vorige week werd Esperite failliet verklaard. De door de rechtbank aangestelde curator wist nog geen contact kunnen leggen met topman Frédéric Amar van Esperite, onder meer over de mogelijkheid van beroep. Amar was maandag niet direct bereikbaar voor een reactie.