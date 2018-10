Saudische aandelen kelderen

Gepubliceerd op | Views: 1.651

RIYAD (AFN) - De Saudische aandelenmarkt is zondag gekelderd door de onrust die in binnen- en buitenland is ontstaan over het verdwijnen van een Saudische journalist in Turkije. De in de VS wonende Jamal Khashoggi, een fel criticus van de Saudische machthebber kroonprins Mohammed bin Salam, verdween begin deze maand, nadat hij het Saudische consulaat in Istanbul was binnengegaan.

De index was na twee uur handel op zondag 7 procent gedaald, de grootste daling sinds eind 2014 toen de olieprijzen inzakten. Een van de grootste verliezers was de petrochemiegigant Saudi Basic Industries waarvan de aandelen 7,9 procent in waarde daalden.

De Amerikaanse president Trump zei zaterdag dat Saudi-Arabië zwaar gestraft gaat worden als zou blijken dat Khashoggi in het consulaat is vermoord. Dat is de conclusie van de Turkse autoriteiten.

Tegenmaatregelen

Een hoge Saudische functionaris heeft volgens de nieuwszender al-Arabiyah in een anonieme reactie met economische tegenmaatregelen gedreigd: ,,De Saudische economie is invloedrijk en elke actie tegen het koninkrijk zal een grotere reactie tot gevolg hebben.'' De zegsman beklemtoonde dat Saudi-Arabië niet achter de verdwijning van Khashoggi zit. Dat verhaal is ,,onderdeel is van een georganiseerde campagne van valse aantijgingen''. Riyad heeft echter niet aangegeven wat er met de journalist gebeurd kan zijn.

Komende week is er een internationaal economisch forum in Riyad waar de kroonprins gastheer is. Het forum wordt ook 'Davos in the Desert' (Davos in de woestijn) genoemd, naar de jaarlijkse top in het Zwitserse Davos. De miljardair Richard Branson heeft afgezegd en de BBC meldde zondag dat de Amerikaanse en Britse ministers Steve Mnuchin (Financiën) en Liam Fox (Handel) overwegen dat ook te doen.