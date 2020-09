Value8 komt met mededeling over kapitaalvermindering

Gepubliceerd op | Views: 507 | Onderwerpen: Peter Paul de Vries

BUSSUM (AFN) - Investeerder Value8 is met een mededeling rond de kapitaalvermindering gekomen die werd goedgekeurd door de aandeelhouders in juni. Volgens Value8 is de verzetstermijn van twee maanden verstreken, zonder dat hiertegen bezwaar is aangetekend. Als gevolg daarvan kan het proces worden voortgezet en zal na effectuering van de statutenwijziging een belastingvrije uitkering plaatsvinden in aandelen IEX Group en MKB Nedsense.

Daarbij is Value8 van plan 0,1 aandeel IEX Group en 1,25 aandeel MKB Nedsense uit te keren aan aandeelhouders voor elk aandeel Value8 dat zij bezitten. Een houder van 80 aandelen Value8 ontvangt dan 8 aandelen IEX Group en 100 aandelen MKB Nedsense. De verwachting is dat deze uitkering in de komende maand zal worden uitgevoerd.