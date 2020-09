Flinke plussen voor beurzen New York

Waarom de AEX met 38% kan stijgen tot 760





Het is hoopgevend dat de Nasdaq aan kracht wint. In de premarket staat de index hoger dan de Dow Jones en S&P. Dat zal doorwerken in het sentiment van de AEX.



Waarom de AEX met 38% kan stijgen tot 760De AEX (552,44 ) wint technisch aan kracht. Op 540 is een sterke bodem ontstaan gedurende de correctie die in juni is ingezet. Het komt nagenoeg overeen met een correctie van een derde op de stijging in de periode maart/juni. Dit biedt potentie voor haussiers. Het klinkt ongeloofwaardig, maar de AEX kan stijgen tot boven de 760 op basis van het ontstane patroon, wat neerkomt op een stijging van circa 38%.





Volgens Cashcow .

Nou mogen we morgen wel eens die inhaalslag gaan starten .