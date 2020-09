OPEC verwacht sterkere daling olievraag dan eerder gedacht

Dit zijn en blijven voorspellingen. Zolang de overheden met het gratis geld blijft smijten, zullen onze bedrijven blijven produceren. Daarnaast moet de gemiddelde Nederlander zijn ontspanning wel blijven zoeken. Dit doen zijn gemiddeld genomen met de auto door Europa.

Teleurstellend dat het vliegverkeer niet meer lekker loopt, maar vrachtverkeer moet toch wel weer gaan lopen. De crisis heeft er voor gezorgd dat we van internationaal handel teruggaan naar nationaal handel. Zo heeft elk voordeel ook een nadeel. Eerlijk is eerlijk, we produceerde sws al teveel olie. Hoop dat onze energiereus met een goed plan kan komen om in de toekomst voldoende cashflow te genereren. De Arabische boeren zullen wel zenuwachtiger zijn...