Telecomconcern Verizon neemt TracFone over voor bijna 7 miljard

Gepubliceerd op | Views: 208

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse telecomgigant Verizon Communications neemt voor maximaal 6,9 miljard dollar het bedrijf TracFone Wireless over van het Mexicaanse América Móvil. TracFone is een Amerikaanse aanbieder van mobiele prepaid diensten.

De overname wordt afgehandeld in aandelen en contanten. Er is ook een extra betaling van maximaal 650 miljoen dollar mogelijk als aan bepaalde doelstellingen wordt voldaan. TracFone is de grootste aanbieder van mobiele prepaid diensten in de Verenigde Staten, met 21 miljoen klanten. Door de overname versterkt Verizon zijn positie op de Amerikaanse telecommarkt.