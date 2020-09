Garda World meldt zich weer voor beveiligingsbedrijf G4S

Gepubliceerd op | Views: 351

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Beveiligingsbedrijf G4S komt mogelijk toch in Canadese handen. Concurrent Garda World maakte bekend een bod van bijna 3 miljard pond (3,3 miljard euro) te hebben gedaan. Daarmee onderneemt Garda World een nieuwe poging. De Canadezen meldden zich de laatste jaren vaker bij G4S.

G4S, dat de laatste jaren geplaagd wordt door een reeks schandalen, is actief in tientallen landen en telt honderdduizenden medewerkers. Volgens Garda World is het de derde poging van de onderneming in de laatste maanden om tot een akkoord met de leiding van het bedrijf te komen. Die gaven echter nog niet thuis.

De laatste poging betekent van 190 pence per aandeel betekent een premie van 30 procent op de slotkoers van vrijdag. Ten opzicht van de eerste poging van Garda World om G4S in handen te krijgen is sprake van een premie van 86 procent.