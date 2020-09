'Alibaba wil miljarden investeren in taxi-app Grab'

Gepubliceerd op | Views: 702

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - De Chinese webwinkelreus Alibaba wil mogelijk 3 miljard dollar investeren in taxi-app Grab. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg.

Grab is een grote speler in de Aziatische regio en Alibaba krijgt met de financiering mogelijk toegang tot data van miljoenen gebruikers in acht landen. Naar verluidt zou Alibaba ook een deel van het belang dat het Amerikaanse Uber in Grab heeft willen kopen.

Grab heeft een waardering van ongeveer 14 miljard dollar.