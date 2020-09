'Herstel Duitse economie verloopt trager'

Gepubliceerd op | Views: 351 | Onderwerpen: Duitsland

BERLIJN (AFN/BLOOMBERG) - Het herstel van de Duitse economie verloopt wat langzamer nu de industrie het lastig heeft. Het niveau van voor de coronacrisis wordt daardoor op zijn vroegst in 2022 gehaald, blijkt uit een rapport van het Duitse ministerie van Economische Zaken. De belangrijke autosector heeft last van een zwakke vraag en er was sprake van minder productie van machines.

Frankrijk is daarentegen juist positiever over de economie voor dit jaar, liet minister Bruno Le Maire bij televisiezender France 2 weten. Parijs gaat de komende dagen een nieuw cijfer voor de krimp van de economie voor dit jaar bekendmaken, zei hij. Nu gaat de Franse regering nog uit van een krimp van 11 procent. "Het zal een hoog cijfer blijven, maar minder dan 11 procent." Het Franse statistiekbureau Insee gaat uit van een daling van de omvang van de economie met 9 procent.