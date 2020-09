'Subsidie voor Amerikaans onderzoek goed voor Kiadis'

Patiënten met covid-19 moeten kunnen genezen zonder die vernietigende schade in het lichaam. Zolang daar nog niets op is gevonden is het logisch dat hier onderzoek naar wordt gedaan, met subsidie van een overheid, met potentieel goede medicijnen. De FDA zal hier streng op toezien. Van covid-19 genezen maar wel met enorm verlies van conditie en daar blijvende schade van overhouden is verschrikkelijk. En dit treft ook dertigers, veertigers en vijftigers die voorheen niets mankeerden. Daarom al die onderzoeken. In de hoop dat er iets tussen zit wat heel erg effectief is.