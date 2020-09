STOCKWATCH Dow-deal Vopak draagt bij aan resultaat

Gepubliceerd op | Views: 26

AMSTERDAM (AFN) - De deal die tankopslagbedrijf Vopak heeft gesloten met Dow levert een bijdrage aan het operationeel resultaat van de onderneming. Dat constateren analisten van Jefferies in een reactie. Zij hanteren een koopadvies op het aandeel.

Tankopslagbedrijf Vopak neemt in een samenwerkingsverband met het Global Energy & Power Infrastructure Fund van investeerder BlackRock drie grote industriële terminals van Dow over in de Verenigde Staten. De deal heeft een waarde van 620 miljoen dollar. De locaties zijn gelegen in Freeport (Texas), St. Charles (Louisiana) en Plaquemine (Louisiana).

Jefferies rekent een bedrijfsresultaat (ebitda) voor in een bandbreedte van 35 miljoen dollar tot 45 miljoen dollar. Het aandeel Vopak stond maandag omstreeks 09.15 uur 1,9 procent hoger op 47,88 euro.