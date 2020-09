Dow-deal Vopak draagt bij aan resultaat

Gepubliceerd op | Views: 520

AMSTERDAM (AFN) - De deal die tankopslagbedrijf Vopak heeft gesloten met Dow levert een bijdrage aan het operationeel resultaat van de onderneming. Dat constateren analisten van Jefferies in een reactie. Zij hanteren een koopadvies op het aandeel.

Tankopslagbedrijf Vopak neemt in een samenwerkingsverband met het Global Energy & Power Infrastructure Fund van investeerder BlackRock drie grote industriële terminals van Dow over in de Verenigde Staten. De deal heeft een waarde van 620 miljoen dollar. De locaties zijn gelegen in Freeport (Texas), St. Charles (Louisiana) en Plaquemine (Louisiana).

Jefferies rekent een bedrijfsresultaat (ebitda) voor in een bandbreedte van 35 miljoen dollar tot 45 miljoen dollar.

Verbetering

ING (buy) wijst op zowel positieve als negatieve zaken rondom de deal. Positief is de verbetering van de positie van Vopak in het segment Industriële Terminals. De langjarige contracten bieden daarbij kansen tot uitbreiding met derde partijen op een later moment. Negatief is de relatief oude staat van de terminals, waardoor meer onderhoud en mogelijk ook investeringen nodig zijn.

KBC, dat een hold-advies hanteert, spreekt van een mooie deal die past binnen de strategie van de onderneming. Het aandeel Vopak stond maandag omstreeks 09.35 uur 1,4 procent hoger op 47,65 euro.