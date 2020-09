AEX over breed front vooruit

Koersdoelen 632 en 728 punten



Ik durf het bijna niet hardop te zeggen, maar het uiteindelijke koersdoel ligt op 728 punten. Dat is dus ruim boven het all-time high van de AEX dat in 2001 rond 700 punten is gevormd



Aldus Royce



Kom erbij stap maar in de trein dendert voort.

The only way is Up .