Frankrijk houdt Air France koste wat het kost in de lucht

quote: Bowski schreef op 14 september 2020 10:53:

Al die Nederlanders zijn de dienstensector in gegaan, terwijl de buitenlandse kas-arbeiders de vacatures in de kassen hebben opgevuld. En misschien moeten de Nederlanders daar maar blij om zijn, want ik heb regelmatig gezien dat buitenlandse arbeiders de voorkeur hebben. Want ze werken harder en ze zeuren minder. Stel dat die buitenlandse arbeiders ook de dienstensector in gaan?Daarmee weer aansluitend op jou verhaal, als Schiphol/KLM verdwijnt (wat ik overigens vanuit de milieuhoek bekeken niet erg zou vinden), dan zullen de buitenlandse arbeiders elders hun heil moeten zoeken en gaan de Nederlanders weer de kassen in. Dan is inderdaad de staatssteun niet nodig. Ik verwacht alleen niet dat ooit één politicus die knoop zou durven doorhakken.Maar vergeet niet dat die kassen en Schiphol afhankelijk van elkaar zijn. Als Schiphol er niet was geweest, waren er ook niet zoveel kassen. Het gros van de productie uit de Haarlemmermeer is namelijk bedoeld voor export.