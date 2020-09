Frankrijk houdt Air France koste wat het kost in de lucht

Gepubliceerd op | Views: 1.547 | Onderwerpen: Frankrijk

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De Franse staat zal alles doen wat nodig is om het voortbestaan van Air France, onderdeel van Air France-KLM, te garanderen. Dat meldde minister van Financiën Bruno le Maire op de Franse tv-zender France 2. Volgens de bewindsman is al veel gedaan en die lijn zal worden voortgezet.

Air France wordt het net als andere luchtvaartmaatschappijen keihard geraakt door de coronacrisis. De gehele passagiersstroom viel weg nadat reisbeperkingen internationaal reizen onmogelijk hadden gemaakt. De voorbije weken is wel al sprake van enig herstel.

Frankrijk zegde dit jaar al een steunpakket ter waarde van 7 miljard euro toe. De belofte van extra steun klonk al eerder uit Parijs. Zusterbedrijf KLM is met de Nederlandse staat en vakbonden in overleg over de voorwaarden voor een noodpakket ter waarde van 3,4 miljard euro. KLM moet voor oktober met een plan komen.

Vlootmanagement

Jean-Baptiste Djebbari, de minister van Transport, vindt dat Air France-KLM als geheel beter kan presteren. Dan gaat het volgens hem onder meer om vlootmanagement en het coördineren van activiteiten, zo zei hij tegen Europe 1 radio.

Djebbari wees onder meer op opmerkingen vanuit Nederland dat de luchtvaartonderneming misschien wel te weinig doet om competitief te zijn. Bij Air France en KLM wordt werk gemaakt van het terugbrengen van het personeelsbestand. Volgens Djebbari wordt met de ingrepen ingespeeld op de huidige situatie.

Probleem is dat niet duidelijk is hoe de situatie er in de nabije toekomst uitziet. Volgens de minister moet de sector nadenken over hun bedrijfsmodellen voor de middellange termijn. Daarbij speelt vooral de vraag of de zakelijke reizigers zullen terugkeren. In de zomermaanden zorgden vooral toeristen ervoor dat de passagiersstromen weer enigszins op gang kwamen. Deze lag evenwel driekwart lager dan normaal.