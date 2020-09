Amerikaanse overname voor Wolters Kluwer

Gepubliceerd op | Views: 711

ALPHEN A/D RIJN (AFN) - Informatie- en dataleverancier Wolters Kluwer neemt via zijn onderdeel Tax & Accounting het Amerikaanse XCM Solutions over. Dat bedrijf levert cloudgebaseerde systemen voor professionele belasting- en accountantskantoren.

Wolters Kluwer Tax & Accounting werkt al sinds 2006 samen met XCM, dat werd opgericht in 2002 en klanten heeft in de Verenigde Staten en Canada. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Quincy, Massachusetts en er werken circa 440 mensen, zowel in de Verenigde Staten als India.

XCM realiseerde in boekjaar 2019 een omzet van 19 miljoen euro. De waarde van de deal met Wolters Kluwer is 136 miljoen euro.