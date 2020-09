'Openingswinst voor Beursplein 5'

Gepubliceerd op | Views: 494

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs opent maandag naar verwachting met winst. Ook de andere Europese beurzen lijken hoger te beginnen aan de nieuwe handelsweek. De aandacht van beleggers gaat deze week vooral uit naar de beleidsvergaderingen van de centrale banken van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Japan. Ook staan er veel macro-economische cijfers op het programma.

De chipsector staat in de schijnwerpers na een grote overnamedeal. Het Japanse technologieconcern SoftBank verkoopt de Britse chipontwerper ARM Holdings voor maximaal 40 miljard dollar aan de Amerikaanse producent van chips en grafische kaarten Nvidia. Het gaat om een van de grootste overnames in de chipsector ooit.

Elders aan het overnamefront liet biotechnoloog Gilead Sciences, een samenwerkingspartner van het Nederlandse Galapagos, weten het Amerikaanse Immunomedics over te nemen voor ongeveer 21 miljard dollar. Immunomedics houdt zich bezig met de behandeling van kanker, met onder meer het middel Trodelvy tegen borstkanker.

Borsa Italiana

Beursuitbater Euronext kondigde daarnaast aan samen met de Italiaanse staatskredietverlener CDP en de Italiaanse bank Intesa Sanpaolo officieel een bod te hebben uitgebracht op de Italiaanse beursuitbater Borsa Italiana. Deutsche Börse maakte eerder al bekend een bod te hebben gedaan op het bedrijf achter de beurs in Milaan.

Tankopslagbedrijf Vopak neemt in een samenwerkingsverband met het Global Energy & Power Infrastructure Fund van investeerder BlackRock drie grote industriële terminals over in de Verenigde Staten. De deal heeft een waarde van 620 miljoen dollar. Vopak Industrial Infrastructure Americas, zoals het samenwerkingsverband heet, sluit de deal met Dow. De transactie wordt waarschijnlijk voor het einde van het jaar afgerond.

Kiadis Pharma

Kiadis Pharma heeft van de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA goedkeuring gekregen voor de start van een klinische studie naar behandeling van Covid-19, dat wordt veroorzaakt door het coronavirus. Bij de test maakt de biotechnoloog gebruik van de zogenoemde Natural Killer-cellen, grote witte bloedlichamen die de eerste verdedigingslinie in het menselijk afweersysteem vormen tegen kankercellen en infecties.

De Europese beurzen sloten vrijdag de week hoger af. De AEX-index klom 0,3 procent tot 552,01 punten en de MidKap steeg 1,7 procent op 810,96 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,7 procent. Wall Street ging gemengd het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent hoger op 27.665,64 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,6 procent.

De euro was 1,1851 dollar waard, tegen 1,1831 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 tot 37,59 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 39,98 dollar per vat.