Industrie Japan raakt weer meer op stoom

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - De productie in de omvangrijke Japanse industrie is in juli nog sterker toegenomen dan eerder voorzien. De productie nam in de periode met 8,7 procent toe op maandbasis, bleek uit een definitief cijfer van de Japanse overheid. Bij een voorlopige raming ging het nog om een plus van 8 procent.

Bij de voorlopige cijfers was al duidelijk dat de eerder door de coronacrisis zwaar getroffen auto-industrie goede zaken deed. Autofabrikanten hadden het daarvoor erg zwaar door de gekelderde vraag en eerdere sluitingen van fabrieken.

De industrie in Japan, die voor een groot deel afhankelijk is van export, werd de afgelopen maanden hard geraakt door de mondiale crisis als gevolg van de coronapandemie. Ten opzichte van een jaar eerder was nog steeds sprake van een stevige krimp, met 15,5 procent.