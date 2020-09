Vopak steekt miljoenen in terminals Dow

Gepubliceerd op | Views: 390

ROTTERDAM (AFN) - Tankopslagbedrijf Vopak neemt in een samenwerkingsverband met het Global Energy & Power Infrastructure Fund van investeerder BlackRock drie grote industriële terminals over in de Verenigde Staten. De deal heeft een waarde van 620 miljoen dollar.

De locaties zijn gelegen in Freeport (Texas), St. Charles (Louisiana) en Plaquemine (Louisiana). Vopak Industrial Infrastructure Americas, zoals het samenwerkingsverband overigens heet, sluit de deal met Dow. De transactie wordt waarschijnlijk voor het einde van het jaar afgerond.