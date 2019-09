'PostNL wil ook de zorg gaan bezorgen'

Gepubliceerd op | Views: 151

AMSTERDAM (AFN) - PostNL wil komende jaren de totale logistiek van de zorg overnemen. Vanwege de bezuinigingen en personeelstekorten in die sector zullen steeds meer patiënten noodgedwongen thuis worden behandeld. Zelfbewuste consumenten wensen zelf meer regie en technische innovaties maken die ook mogelijk, meldt Trouw.

PostNL wil met de bezorging van medicijnen, tests en medische apparatuur de logistieke schakel tussen de arts en de patiënt worden. De overbelaste zorgsector kan zich dan weer op haar kerntaak richten. De zorg is nu vaak georganiseerd vanuit de huisartsenpraktijk, het ziekenhuis en de apotheek. In de komende jaren moet de patiënt het middelpunt worden en levert PostNL alles wat hij of zij thuis nodig heeft.